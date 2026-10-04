Magallanes en lo alto: Vientos del Sur se corona campeón nacional de Newcom +60 en El Quisco

Un histórico logro para el deporte regional cosechó la delegación magallánica Vientos del Sur, tras consagrarse campeona del Campeonato Nacional Femenino de Newcom +60, disputado esta semana en la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso.

El certamen reunió a 14 delegaciones de distintas zonas del país, congregando a atletas mayores de 60 años en una disciplina adaptada del vóleibol que promueve el bienestar, la actividad física y el encuentro social. En este competitivo escenario, las representantes de Magallanes mostraron un impecable nivel técnico para superar cada una de las fases y alzarse con la copa de campeonas nacionales.

Impulso al deporte senior en la región

La competencia contó con la presencia del alcalde de El Quisco, José Jofré Bustos, quien relevó la importancia de abrir espacios de participación atlética para las personas mayores.

Con este triunfo en el litoral central, el equipo Vientos del Sur no solo lleva la bandera magallánica a lo más alto del podio nacional, sino que consolida el fuerte crecimiento que ha tenido el Newcom entre las atletas seniors de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.