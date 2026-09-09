Fundación Teraike presenta a los tres docentes finalistas del premio “Educadores que inspiran” en Punta Arenas

La Fundación Teraike oficializó a los tres educadores de la educación pública de Punta Arenas que llegaron a la etapa final del premio “Educadores que inspiran”, reconocimiento orientado a destacar el impacto pedagógico y la vocación docente en la Región de Magallanes.

Los seleccionados son Marta Vega, educadora de párvulos de la Escuela Padre Alberto Hurtado; Joshua Obilinovic, docente de música de la Escuela Hernando de Magallanes; y Alan Maldonado, profesor de ciencias de las jornadas diurna y vespertina del Liceo Sara Braun. Los finalistas resaltaron la instancia como una plataforma para visibilizar el trabajo docente de la educación pública regional y revalorizar el vínculo formativo con sus comunidades escolares.

La resolución del certamen se dará a conocer el 1 de octubre en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Fundación Teraike. Todos los finalistas obtendrán dispositivos tecnológicos y aportes económicos, mientras que quien resulte ganador recibirá además una estadía en Hoteles Australis.