Pescadores artesanales retoman la búsqueda de los cuatro tripulantes de la lancha “Talymar” en Bahía Sea

Tras dos extensas jornadas de paralización forzada por un severo temporal de viento y marejadas en los canales australes, las comunidades de pescadores artesanales retomaron las labores de rastreo en el sector de Bahía Sea. El despliegue busca dar con el paradero de los cuatro tripulantes de la lancha a motor “Talymar”, desaparecida a comienzos de mes en las complejas aguas del Paso Brecknock.

Apenas amainaron las condiciones climáticas, las tripulaciones impulsaron una masiva zarpada marítima encabezada por hombres de mar y familiares de los desaparecidos. La nueva fase de búsqueda incorpora una herramienta tecnológica crucial: la puesta en marcha de un dron de exploración submarina gestionado directamente por las familias, el cual permite inspeccionar roqueríos de difícil acceso y zonas de profundidad con nula visibilidad superficial.

Coordinación con la Armada de Chile

Las labores del sector civil se ejecutan en permanente coordinación con la autoridad marítima de la Armada de Chile. Mientras los pescadores peinan las áreas costeras e islas adyacentes mediante patrullaje de superficie y tecnología remota, buzos especializados de la Marina efectúan inmersiones de precisión en los puntos donde se presume que podrían encontrarse los restos del naufragio.

“Aquí no hay cansancio cuando se trata de nuestros compañeros. El tiempo nos dio una pequeña ventana y no la vamos a desaprovechar”, expresaron voceros de los armadores locales. Las faenas combinadas de buceo, patrullaje y exploración submarina se mantendrán operativas en la zona austral mientras las condiciones del tiempo lo permitan.