En un decisivo vuelco dentro de los operativos de rastreo en el sector de Bahía Sea, tripulaciones de pescadores artesanales localizaron el motor de la lancha a motor “Talymar” junto a bolsos y enseres personales que pertenecerían a los cuatro hombres de mar desaparecidos a comienzos de mes en el Paso Brecknock.

El hallazgo quedó al descubierto de manera impactante a través de una transmisión en vivo por la plataforma TikTok, emitida por una de las embarcaciones pesqueras que encabeza las labores de rastreo en la zona austral. Tras divisar las especies en la superficie y bordes costeros, los hombres de mar alistaron el despliegue del robot de exploración submarina gestionado por la comunidad para concretar el descenso al punto exacto e inspeccionar las profundidades.

Rol clave de la comunidad pesquera

El hallazgo confirma el rol decisivo que han sostenido las tripulaciones artesanales y las familias de los náufragos en las faenas de rebsuca. Moviéndose por la solidaridad gremial y adaptando tecnología remota para suplir las dificultades del relieve submarino, el sector civil ha mantenido una presencia ininterrumpida en el área de operaciones.

Los antecedentes del descubrimiento y la ubicación geográfica del punto fueron informados a la autoridad marítima de la Armada de Chile, coordinando el envío de buzos especializados e institucionales para apoyar las maniobras de verificación submarina y peritaje del material encontrado.