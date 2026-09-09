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Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijo de 5 años en Punta Arenas

El tribunal de garantía acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Magallanes tras la formalización de la causa. Los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de septiembre en un domicilio de la capital regional mientras el niño estaba bajo su cuidado.

Periodista Web
Periodista Web

La Fiscalía Regional de Magallanes formalizó la investigación penal en contra de un individuo imputado como presunto autor del delito de abuso sexual agravado en contra de su propio hijo, un menor de 5 años de edad, en la ciudad de Punta Arenas.

De acuerdo con la exposición realizada por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de cargos, el ilícito se registró el pasado 6 de septiembre, instancia en que el sujeto habría aprovechado que la víctima se encontraba a su cuidado exclusivo al interior de su domicilio particular para concretar la agresión.

Medida cautelar de máxima intensidad y plazo de investigación

Atendiendo a la gravedad de los hechos expuestos y al peligro que representa el imputado para la seguridad de la víctima y de la sociedad, la representación fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

La magistrada a cargo del tribunal de garantía acogió plenamente los argumentos presentados por la Fiscalía y decretó el ingreso del imputado a un recinto penitenciario mientras dure el procedimiento judicial, fijando un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y el esclarecimiento de los antecedentes.

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