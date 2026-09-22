Los Jaivas confirman concierto conmemorativo de “Alturas de Macchu Picchu” en el Hotel Dreams de Punta Arenas

La histórica banda nacional Los Jaivas retorna a la Región de Magallanes para ofrecer un imperdible concierto conmemorativo programado para este sábado 26 de septiembre a las 21:00 horas en el Salón de Eventos del Hotel Dreams de Punta Arenas.

El evento, denominado “45 años de Alturas de Macchu Picchu”, rinde homenaje a uno de los álbumes fundamentales de la música popular latinoamericana, concebido en París en 1981 e inspirado en los versos del Canto General del Nobel de Literatura Pablo Neruda. El montaje escénico contempla la ejecución íntegra del emblemático LP, sumado a un repaso por los grandes éxitos de la agrupación y el estreno en vivo de las canciones “Ruinas” y “Caminos”, dos piezas inéditas compuestas en la década de 1970 que fueron rescatadas recientemente desde los archivos sonoros de la banda.

Recta final previa a su retorno al Teatro Caupolicán

La fecha en Punta Arenas constituye una de las paradas clave en el tramo regional de la gira nacional. Tras su paso por la zona austral, el colectivo musical se trasladará a la Región Metropolitana para ofrecer dos conciertos los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán, escenario con fuerte arraigo histórico donde la obra fue presentada por primera vez en Chile en 1982 tras su debut en el Palais des Glaces de París.

Las entradas para la presentación de Los Jaivas en Punta Arenas se encuentran a la venta a través de las plataformas digitales y boletaje oficial del recinto de juegos.