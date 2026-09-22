Prisión preventiva para hombre que intentó estrangular a su expareja en Punta Arenas

En prisión preventiva quedó un hombre de 37 años acusado de intentar estrangular a su expareja en su domicilio de Punta Arenas. El tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó la máxima medida cautelar por los delitos de femicidio íntimo tentado y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el agresor irrumpió en el inmueble a través de una ventana y se negó a retirarse. Tras consumir alcohol, golpeó a la mujer en la cabeza, rostro y cuerpo, la amenazó de muerte y procedió a asfixiarla del cuello. La víctima logró pedir auxilio a Carabineros de madrugada mientras el sujeto dormía en una habitación, lo que permitió su detención en flagrancia.

El informe del centro médico constató politraumatismos y marcas cervicales compatibles con maniobras de estrangulamiento.

Al dictar la medida, la magistrada Paula Stange consideró la gravedad de las agresiones y el prontuario del imputado —quien registra una condena por robo y causas pendientes por violencia de género—, determinando que su libertad es un peligro para la víctima y la sociedad. La investigación tendrá un plazo de 60 días.