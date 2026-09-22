ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Prisión preventiva para hombre que intentó estrangular a su expareja en Punta Arenas Ratifican condena a pareja por tráfico de cocaína en Punta Arenas tras repetirse el juicio oral Autoridades de Magallanes entregan balance de Fiestas Patrias con drástica baja en accidentes de tránsito Investigan presunta agresión sexual e incendio intencional para encubrir huida en departamento de Punta Arenas
> Tribunales

Prisión preventiva para hombre que intentó estrangular a su expareja en Punta Arenas

El sujeto ingresó sin permiso a la vivienda de la víctima, la agredió físicamente y la amenazó de muerte. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

En prisión preventiva quedó un hombre de 37 años acusado de intentar estrangular a su expareja en su domicilio de Punta Arenas. El tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó la máxima medida cautelar por los delitos de femicidio íntimo tentado y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el agresor irrumpió en el inmueble a través de una ventana y se negó a retirarse. Tras consumir alcohol, golpeó a la mujer en la cabeza, rostro y cuerpo, la amenazó de muerte y procedió a asfixiarla del cuello. La víctima logró pedir auxilio a Carabineros de madrugada mientras el sujeto dormía en una habitación, lo que permitió su detención en flagrancia.

El informe del centro médico constató politraumatismos y marcas cervicales compatibles con maniobras de estrangulamiento.

Al dictar la medida, la magistrada Paula Stange consideró la gravedad de las agresiones y el prontuario del imputado —quien registra una condena por robo y causas pendientes por violencia de género—, determinando que su libertad es un peligro para la víctima y la sociedad. La investigación tendrá un plazo de 60 días.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS