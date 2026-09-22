Autoridades de Magallanes entregan balance de Fiestas Patrias con drástica baja en accidentes de tránsito

Un balance altamente positivo entregaron las máximas autoridades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tras la sesión del Comité Policial Regional, instancia encabezada por la Delegación Presidencial y la Seremi de Seguridad Pública para evaluar los resultados de los operativos preventivos desplegados durante las Fiestas Patrias 2026.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, valoró el comportamiento de la ciudadanía y el impacto del trabajo intercoordinado entre Carabineros, PDI, la Gobernación Marítima, Aduanas, Gendarmería, Senda, Salud, SAG y el SII. Por su parte, el jefe de la XII Zona de Carabineros, general Marco Alvarado, destacó una significativa reducción en la siniestralidad vial: “El año pasado tuvimos 13 accidentes; este año tuvimos solo 4, ninguno con víctimas fatales y únicamente con lesiones leves”, precisó la autoridad policial, detallando que se realizaron más de 2.400 controles vehiculares y 25 detenciones por diversos delitos.

Fiscalizaciones en fronteras, puertos y recintos penales

En materia de control del abigeato y delitos rurales, la PDI concretó la detención de una ciudadana extranjera por faenamiento clandestino en una carnicería local e incautó carne sin trazabilidad sanitaria. A su vez, la Gobernación Marítima ejecutó 1.053 fiscalizaciones en el borde costero y ferrys de conectividad con Tierra del Fuego y Puerto Natales sin registrar accidentes fatales.

En los pasos fronterizos, el Servicio Nacional de Aduanas fiscalizó el tránsito de cerca de 8.000 vehículos, logrando la incautación de contrabando de cigarrillos y productos falsificados. Por su parte, Gendarmería realizó más de 35 allanamientos preventivos en los penales de la región, incautando un celular y 16 gramos de cannabis. Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, confirmó que esta misma metodología interagencial se aplicará en el próximo Plan Estival para la Provincia de Última Esperanza y el Parque Nacional Torres del Paine.