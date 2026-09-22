Investigan presunta agresión sexual e incendio intencional para encubrir huida en departamento de Punta Arenas

Un grave episodio que involucra una presunta agresión sexual y la provocación intencional de un incendio movilizó a los equipos de emergencia y a las policías en el sector poniente de Punta Arenas, específicamente en el condominio San Ignacio 1, ubicado al final de calle Pedro Bórquez.

Inicialmente, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos despachó cuatro unidades tras recibirse el aviso de un siniestro en uno de los departamentos del conjunto residencial. Los voluntarios lograron controlar oportunamente el avance del fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia los inmuebles vecinos. Sin embargo, durante las labores de ventilación, el procedimiento dio un drástico giro policial cuando la residente denunció haber sido víctima de una agresión sexual cometida minutos antes por su entonces conviviente.

Ataque, siniestro intencional y operativo de búsqueda

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto habría provocado el fuego deliberadamente al interior del departamento con el objetivo de generar una distracción, destruir evidencias biológicas y facilitar su huida. Tras la denuncia, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al sitio del suceso para tomar declaraciones y fijar el lugar, mientras que Carabineros custodió la vivienda para permitir que la afectada retirara sus pertenencias de forma segura.

Las pericias técnicas buscarán precisar el punto de origen del fuego y confirmar la secuencia cronológica de los hechos. Por razones de resguardo, la identidad de la víctima se mantiene en estricta reserva bajo medidas de acompañamiento institucional, mientras que las policías mantienen un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero del imputado, quien permanece prófugo.