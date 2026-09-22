Ratifican condena a pareja por tráfico de cocaína en Punta Arenas tras repetirse el juicio oral

Un veredicto condenatorio dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en contra de Javiera Loncomilla Rodríguez y Jorge Ramos Fajardo, declarándolos culpables del delito de tráfico ilícito de drogas. El fallo se alcanzó tras finalizar un segundo juicio oral, proceso que debió repetirse luego de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas anulara la primera sentencia de junio a solicitud de la Fiscalía.

El nuevo juzgamiento permitió acreditar la internación de más de cuatro kilos de clorhidrato de cocaína —decomiso avaluado en unos 87 millones de pesos— transportados desde Santiago en un vuelo comercial. A diferencia del primer proceso, el tribunal acogió la circunstancia agravante de haber actuado en agrupación delictual, reconociendo la existencia de una logística organizada con reparto de roles para el traslado y recepción de la sustancia en la región.

Tras la resolución, los fiscales Felipe Aguirre y Katerina Aranis destacaron que la validación de esta agravante permite elevar el tramo de las sanciones solicitadas, las cuales comienzan en los 10 años y un día de presidio mayor. La lectura de la sentencia definitiva con las penas definitivas para ambos condenados se realizará durante el mes de octubre.