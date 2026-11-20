La agrupación Parrilleros de Corazón preparará 50 corderos al palo este sábado 21 de noviembre en Punta Arenas para recaudar fondos en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Los detalles de la actividad fueron adelantados por integrantes de la organización durante su visita al programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, donde repasaron los 13 años de trayectoria de esta cruzada comunitaria. La iniciativa nació cuando Bernardo Pincol y su familia asaron dos corderos a beneficio en su domicilio, esfuerzo que hoy convoca a cerca de 25 voluntarios.

Horarios, ubicación y valores

El encuentro se desarrollará en la Costanera de Punta Arenas, específicamente en pasaje Körner esquina Pedro Montt, a partir de las 10:00 horas, con presentaciones artístico-culturales abiertas a la comunidad.

La venta y entrega de porciones comenzará desde las 12:00 horas. El plato tradicional de cordero al palo —que incluye papas y pebre— tendrá un valor de $12.000. Junto con ello, el público dispondrá de otras alternativas gastronómicas como pollo, lomo, distintos cortes de carne y choripanes.

Desde la agrupación extendieron un llamado a los vecinos de la capital regional para sumarse a la jornada y respaldar directamente los programas de rehabilitación en Magallanes.