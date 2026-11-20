El Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado de la Primera Dama, María Pía Adriasola, fue recibido con honores de Estado por la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en una ceremonia oficial desarrollada en el KANTEI, sede del Gobierno japonés en Tokio.

La jornada protocolar comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de Chile y Japón, tras lo cual ambas autoridades pasaron revista a la Guardia de Honor y efectuaron una reverencia ante las banderas de ambos países. Posteriormente, los embajadores Kenko Sone (Japón en Chile) y Carlos Morán (Chile en Japón) presentaron a sus respectivas delegaciones.

Tras el acto oficial, los gobernantes se trasladaron hasta la Gran Sala de Conferencias del KANTEI para encabezar una reunión bilateral ampliada junto a sus equipos ministeriales.

Acuerdos en minerales críticos, tecnología y Antártica

Al término del encuentro, el Mandatario detalló los alcances de la cita, relevando el rol de Japón como principal inversionista asiático en territorio nacional y anunciando la firma de un Memorándum de Cooperación Tecnológica de la Información y las Comunicaciones orientado a desarrollar una infraestructura digital segura y confiable.

“Destacamos el proyecto conjunto en una mina de cobre, que incorpora tecnología japonesa de comunicaciones de nueva generación, y nos comprometemos a fortalecer la cooperación en minerales críticos, incluido el cobre, para aportar consistencia y estabilidad a las cadenas de suministros globales”, señaló Kast.

El Jefe de Estado extendió además una invitación formal a las compañías niponas para participar en el Choose Chile Summit, programado para marzo de 2027, subrayando que el país está abierto a la inversión, la tecnología y el talento. Asimismo, confirmó la continuidad del trabajo conjunto en la Antártica, además de las áreas de ciencia, prevención de desastres y defensa.

Comitiva oficial en Tokio

En la reunión bilateral participaron, por parte de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el embajador Carlos Morán, junto a Rodrigo Álvarez, Paula Estévez y Frank Tessler.