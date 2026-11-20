Un hombre adulto fue detenido por Carabineros durante la mañana de este jueves 19 de noviembre en Punta Arenas, imputado por agredir con un arma blanca a su padrastro al interior de un domicilio del pasaje Mar de Bering.

El procedimiento se activó cerca de las 7:15 horas, luego de que la Central de Comunicaciones (Cenco) alertara sobre un episodio de violencia intrafamiliar con lesiones cortantes en el mencionado sector residencial.

Al llegar al inmueble, efectivos de la Primera Comisaría de Punta Arenas encontraron a un hombre adulto con evidente sangrado y tres heridas cortantes: dos en el rostro y una tercera en el cuerpo. Según los testimonios preliminares recogidos en el lugar, el atacante habría sido el hijastro de la víctima, quien lo agredió con un elemento cortopunzante en medio de un altercado por motivos que son materia de investigación.

Atención médica y situación judicial

Ante la flagrancia del hecho, los funcionarios policiales detuvieron de inmediato al presunto autor y prestaron los primeros auxilios al lesionado para contener las hemorragias mientras solicitaban la concurrencia del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Paramédicos trasladaron posteriormente al afectado hasta el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Magallanes, donde quedó internado en observación fuera de riesgo vital.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que ordenó las primeras diligencias para esclarecer la dinámica y el móvil de la agresión. El imputado quedó bajo custodia policial a la espera de su control de detención y formalización programados para este viernes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.