Punta Arenas se alista para la corrida “Corriendo x la Rehabilitación” el próximo 31 de octubre

Una jornada que combinará el deporte, la vida sana y la solidaridad se vivirá el próximo 31 de octubre en la capital regional con la celebración de la corrida “Corriendo x la Rehabilitación en Magallanes”, evento enfocado en convocar a deportistas, familias y a la comunidad magallánica en general para respaldar la labor de rehabilitación en la zona.

La actividad tendrá su centro de operaciones en el frontis del Muelle Prat, en plena Costanera del Estrecho. La programación oficial se iniciará a las 15:00 horas con una sesión de baile entretenido para el calentamiento previo, mientras que el banderazo de salida para la corrida está fijado a las 16:00 horas.

Deporte adaptado y concurso de disfraces

Pensando en asegurar una participación inclusiva de personas de todas las edades y condiciones físicas, la organización dispuso de dos trazados recreativos de 2,5 y 5 kilómetros.

Además del componente atlético y benéfico, la jornada incorporará un ambiente festivo con la premiación y reconocimiento al mejor disfraz entre los corredores inscritos, aprovechando la fecha de celebración para incentivar el entusiasmo de los más pequeños y las familias participantes.