Zumbatón del Club de Leones Mujer Austral cambia de locación y se trasladará al gimnasio del Liceo Polivalente

Con el objetivo de convocar a toda la familia en torno a la actividad física y la entretención, el Club de Leones Mujer Austral anunció la confirmación de una nueva locación para su esperada gran Zumbatón.

El evento comunitario se llevará a cabo en las instalaciones del gimnasio del Liceo Polivalente, recinto ubicado en calle Karukinka N° 140. La jornada promete poner en movimiento a los asistentes mediante una variada selección de ritmos y dinámicas grupales diseñadas para todas las edades.

Música, animación e instructores confirmados

La actividad contará con la dirección sobre el escenario de los reconocidos profesores de zumba Dafne y Dani, quienes liderarán las rutinas de baile. La ambientación musical estará a cargo de DJ Snupy, mientras que la conducción del encuentro será realizada por la periodista y comunicadora Mayra Ibáñez.

Desde la directiva del Club de Leones Mujer Austral reiteraron la invitación abierta a vecinas, vecinos y familias de la zona para que se sumen a esta iniciativa recreativa, orientada a promover hábitos de vida saludable, el encuentro comunitario y la solidaridad en la región.