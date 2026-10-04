Argentina lanza Programa de Ciudadanía por Inversión desde los US$ 350 mil dólares

El Gobierno de Argentina formalizó el lanzamiento de su nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, mecanismo que permitirá a inversionistas extranjeros solicitar la nacionalidad tras realizar un aporte económico directo o la compra de bonos del Estado. La medida fue presentada en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week.

El programa, que abrirá la recepción de carpetas durante el cuarto trimestre de 2026, busca incentivar la llegada de capitales internacionales y fortalecer la posición fiscal del país tras un paquete de reformas pro-inversión.

Requisitos financieros y cargas familiares

El esquema fija dos vías principales para el solicitante titular:

Aporte no reembolsable: US$ 350.000 directamente al Tesoro Nacional.

Títulos públicos: Suscripción de un bono soberano específico por US$ 800.000.

El beneficio incluye al núcleo familiar directo bajo montos diferenciados: US$ 100.000 para el cónyuge e hijos solteros de entre 18 y 25 años, y US$ 25.000 por cada hijo menor de 18 años.

Filtros de seguridad y trazabilidad

Para resguardar el prestigio del pasaporte argentino, la recién creada Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión someterá a cada aspirante a un riguroso examen de antecedentes. En las evaluaciones intervendrán la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior.

Todos los capitales deberán canalizarse por el sistema bancario formal bajo normativas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la OCDE para prevenir el lavado de activos.