Conatel desbloquea portales de noticias censurados en Venezuela tras reestructuración política

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela formalizó el restablecimiento del acceso a diversos medios de comunicación y plataformas digitales nacionales e internacionales que permanecían bloqueados desde hace años en el territorio venezolano.

El anuncio de la autoridad reguladora se produjo de manera previa al inicio de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y sectores de la oposición, encuentro donde el restablecimiento de la libertad de expresión y garantías a la prensa figura como uno de los ejes centrales. La medida se da a ocho meses de la intervención estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Reacciones de los medios independientes

Durante años, periodistas y organizaciones no gubernamentales denunciaron el uso sistemático de bloqueos informáticos por parte del régimen, obligando a los usuarios a recurrir a redes virtuales privadas (VPN) para acceder a la información.

Luis Ernesto Blanco, director editorial del portal Runrunes, valoró la decisión señalando que constituye un reconocimiento tácito de las restricciones arbitrarias aplicadas sin órdenes judiciales. En tanto, Víctor Amaya, director de TalCual —portal bloqueado desde julio de 2024—, manifestó cautela ante la efectividad total del desbloqueo en todas las proveedoras de internet, expresando su deseo de que la medida permita “tener un ambiente de comunicación normalizado” en el país.