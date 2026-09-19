Amagamiento de incendio afectó al motor de un vehículo estacionado en el sector de Río Seco

Una emergencia vehicular movilizó a los servicios de rescate durante la jornada en la zona periurbana norte de Punta Arenas, luego de registrarse un principio de incendio en el compartimento del motor de un automóvil estacionado en el sector de Río Seco.

Ante la alarma de la comunidad, voluntarios de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas se trasladaron hasta el lugar a bordo de sus unidades para combatir el fuego. A su llegada, la acción rápida de los efectivos permitió sofocar las llamas que se concentraban en el compartimento delantero, evitando así la propagación del fuego hacia el habitáculo o estructuras colindantes.

Sin lesionados

Al momento de originarse el siniestro, el móvil se encontraba estacionado y sin ocupantes en su interior, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni lesionados entre el personal de emergencia.

Tras controlar la situación y asegurar la desconexión de la batería del automóvil para evitar nuevos rebrotes por fallas eléctricas, el personal de Bomberos dio por finalizado el procedimiento en el sector norte de la capital regional.