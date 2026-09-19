¿Suspendido o postergado? Incertidumbre por traslado de interno a la cárcel de Punta Arenas

Incertidumbre ha generado en la Región de Magallanes el sorpresivo aplazamiento del traslado del interno Ronald Eduardo Quiñones Quintero al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, operativo que estaba originalmente programado para el viernes 18 de septiembre bajo un fuerte despliegue de seguridad desde el aeropuerto local.

La medida fue abordada inicialmente por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien justificó el procedimiento como parte de una estrategia nacional de Gendarmería para disgregar integrantes de estructuras criminales y cortar posibles nexos operativos entre recintos carcelarios y el exterior. Sin embargo, las autoridades comunicaron posteriormente que el ingreso no se concretaría en la fecha prevista, omitiendo precisar si la reubicación fue descartada de forma definitiva o si solo se encuentra en etapa de reevaluación.

Hermetismo y cuestionamientos desde el Concejo Municipal

El caso ha estado rodeado de versiones encontradas respecto del prontuario del recluso, registrando causas desde 2023 por porte de arma de fuego en Concepción, condenas por amenazas a personal penitenciario y una causa vigente de carácter reservado en la cual cumple prisión preventiva.

Frente a esta opacidad, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal de Punta Arenas, Germán Flores, expresó su firme rechazo al traslado y trasladó la inquietud de la ciudadanía. El edil solicitó formalmente a las autoridades transparentar qué criterios técnicos justificaban la elección del penal magallánico, qué evaluación de riesgo de inteligencia se ejecutó y con qué capacidades operativas cuenta el establecimiento para evitar que se instalen redes del crimen organizado en la zona austral.