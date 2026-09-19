Prisión preventiva e internación provisoria para dos sujetos que asaltaron almacén con un machete en Punta Arenas

Un violento episodio de inseguridad sacudió al sector norte de Punta Arenas en pleno festivo de Fiestas Patrias, luego de que dos sujetos en estado de ebriedad irrumpieran armados con un machete de grandes dimensiones en el local comercial de nombre de fantasía “Calisto”, ubicado en calle General del Canto N° 0941.

De acuerdo con la formalización del Ministerio Público, los hechos se registraron a las 10:18 horas del 18 de septiembre de 2026, cuando Gino Vittorio Johans Cavalieri Ojeda (30) y el menor de edad Alexis A. L. M. (17) ingresaron al recinto donde se hallaba su propietario, un adulto mayor de 71 años, junto a trabajadores y clientes. Mientras Cavalieri distraía en la caja, el adolescente sustrajo dos cajas de vino y un pack de cervezas. Al ser encarándos por la encargada del recinto, el menor extrajo de entre sus ropas un machete de 70 centímetros de hoja, lanzando cortes al aire y amenazando de muerte a las víctimas.

Destrozos y abultado prontuario

Tras ser expulsados del local por los afectados, los asaltantes arremetieron a golpes y patadas contra la fachada hasta destruir los ventanales. En medio del descontrol, provocaron además abolladuras de consideración a un automóvil Chevrolet verde perteneciente a una clienta que se encontraba estacionado en el exterior. Carabineros acudió con celeridad al lugar, logrando la detención en flagrancia de la pareja, la incautación del arma y la recuperación del licor.

En la audiencia de control de detención, la Fiscalía dio a conocer el abultado prontuario de Cavalieri Ojeda, quien registra condenas por robo con intimidación (5 años y 1 día en 2011), robo con violencia (5 años y 1 día en 2015), hurto, receptación y maltrato a Carabineros. Formalizados por robo con intimidación, daños y porte de arma cortante, el Juzgado de Garantía dictó la prisión preventiva para el adulto y la internación provisoria para el menor de edad.