Embajador de EE.UU. en Chile asegura que sus dichos sobre el Estrecho de Magallanes fueron “sacados de contexto”

En medio de una creciente controversia diplomática y política, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se pronunció públicamente sobre sus recientes declaraciones vertidas durante el “Día del Comercio Global” relativas a la cooperación bilateral y la seguridad en el Estrecho de Magallanes. A través de un comunicado oficial, el representante de Washington sostuvo que sus afirmaciones fueron “sacadas de contexto” y descartó de plano haber cuestionado el dominio territorial chileno.

“Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile”, aseveró Judd en la declaración, agradeciendo además la postura del ministro de Defensa, Fernando Barros, por matizar sus planteamientos. El embajador precisó que su exposición ante la Cámara Sud Americana de Vapores (CSAV) buscaba dar un respaldo positivo a la alianza estratégica y a la prosperidad hemisférica compartida.

Firmes reacciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores

La aclaración del diplomático norteamericano se produjo tras el rechazo transversal que generaron sus dichos iniciales, donde sugirió que “si quieren un país que ayude a proteger su derecho en el Estrecho de Magallanes (…) van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros también”.

Frente a este emplazamiento, el canciller Francisco Pérez respondió de forma categórica reafirmando la postura histórica del Estado chileno: “El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos; no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores, cerrando filas en torno al resguardo de la integridad territorial en la zona austral.