Protestas escalan en Francia con más de 250 mil manifestantes y presionan al gobierno de Emmanuel Macron

Una multitudinaria y violenta jornada de protestas remeció a las principales ciudades de Francia, dejando un saldo de más de 250.000 manifestantes movilizados, 480 personas detenidas y cerca de una decena de efectivos policiales heridos. Lo que comenzó como un reclamo estudiantil por el deterioro de los colegios públicos y el desgaste del sistema educativo, rápidamente derivó en un descontento social generalizado.

Al malestar escolar se sumaron reclamos por la crisis energética y el alza del precio de los carburantes, configurando una revuelta que diversos analistas internacionales califican como el reflejo del desgaste tras diez años de Emmanuel Macron en el poder. Actualmente, las encuestas sitúan la aprobación del mandatario francés en mínimos históricos, oscilando entre el 17% y el 18%.

Respuestas sin financiamiento y tensión fiscal

Frente al conflicto, el primer ministro Sébastien Lecornu ordenó a su gabinete preparar respuestas inmediatas a las demandas estudiantiles, evaluando medidas como garantizar la sustitución de profesores ausentes, revisar las extensas jornadas escolares, ampliar los descansos y acelerar reparaciones en la infraestructura educativa.

Sin embargo, reportes de la prensa europea advierten que dichas propuestas carecen de respaldo presupuestario. Francia enfrenta una compleja coyuntura fiscal, con una deuda cercana al 120% del PIB y con los bonos estatales a diez años superando el 5% de rendimiento, su nivel más alto en dos décadas, lo que genera presión adicional sobre el valor del euro.

Escenario político hacia las presidenciales

A siete meses de los comicios presidenciales, la crisis irrumpió de lleno en la agenda política. La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon respaldó abiertamente las marchas, mientras que el gobierno acusó a la izquierda de instrumentalizar el descontento juvenil. En tanto, desde la derecha y la figura de Marine Le Pen —quien lidera las preferencias hacia 2027— se exige una postura más dura contra los bloqueos y una estricta reducción del gasto público.

El Ejecutivo francés alista nuevas propuestas para finales de octubre, en un intento por desactivar las movilizaciones antes de que deriven en un conflicto social de alcance impredecible.