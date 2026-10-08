Aluvión por activación de quebradas causa estragos en San Carlos de Apoquindo en Las Condes

Un violento aluvión se registró durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, luego de que las intensas precipitaciones registradas en la precordillera provocaran la activación de quebradas y el rebalse del canal ubicado en la intersección de las calles Francisco Bulnes Correa y General Blanche.

Alrededor de las 17:00 horas, un fuerte torrente de agua y barro comenzó a descender a gran velocidad por calle General Blanche hacia el poniente. De acuerdo con los primeros reportes y registros audiovisuales, el flujo arrasó a su paso con automóviles particulares, buses del transporte público Red e infraestructura urbana, generando además afectación en recintos asistenciales del sector.

Acuartelamiento de Bomberos y despliegue de emergencia

Ante la gravedad del evento, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento general inmediato para sus 22 compañías. En tanto, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, confirmó que la emergencia obedeció a la reactivación de quebradas y afectó principalmente los sectores de General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

“Recuerden hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o información a través de los medios para realizar evacuaciones, se debe hacer caso de inmediato”, enfatizó la autoridad de emergencia. Por su parte, la Municipalidad de Las Condes desplegó a sus equipos en terreno e instó a los vecinos a evitar transitar por vías como Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche para facilitar los trabajos de rescate y despeje.

8, 2026