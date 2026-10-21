Parlamentarios respaldan investigación de la Superintendencia contra las AFP

Diversas reacciones generó entre parlamentarios el inicio de un procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Pensiones contra las siete administradoras de fondos de pensiones (AFP), luego de que el organismo concluyera las acciones de fiscalización por las pérdidas de valor que han afectado especialmente a los fondos D y E. A través de un comunicado, el regulador informó que decidió iniciar un proceso contra cada una de las administradoras por su eventual responsabilidad en las decisiones de inversión que derivaron en las pérdidas.

La investigación buscará determinar si incumplieron los deberes de lealtad y diligencia establecidos en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500 y en la Norma de Carácter General N° 340. La medida fue valorada por el diputado Agustín Romero (Republicanos), quien sostuvo que la legislación contempla obligaciones específicas para resguardar los ahorros previsionales y que corresponde establecer si las administradoras actuaron de manera temeraria. “Yo creo que está claro hoy día para el país que el fondo sobre el cual deberían haber tenido los ahorros de los chilenos era un fondo que no debería de haber sido expuesto al riesgo al que se expuso. Y eso implica un deber fiduciario que se ya que es el deber de resguardo de estos bonos y estos documentos y estos fondos que son de terceros. Por eso a mí me parece perfecto lo que ha hecho el gobierno. Me parece que es lo que corresponde”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) llamó a investigar las pérdidas, especialmente considerando que el Fondo E reúne a personas que pueden encontrarse próximas a jubilar. Además, planteó la posibilidad de convocar a una sesión especial para abordar el tema. “Como parlamentaria de la bancada de la UDI, creo que nos debemos sumar, y en esto debemos estar unidos, porque no puede ser que un fondo tan importante, especialmente para las personas que ya están prontas a jubilar tengan esta pérdida tan relevante y tan importante”, señaló. La legisladora insistió en que es necesario esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes son los responsables.

Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que el procedimiento de la Superintendencia responde a una solicitud de fiscalización que parlamentarios de su colectividad habían realizado mediante un oficio la semana anterior. Sin embargo, afirmó que la investigación no es suficiente y emplazó al Gobierno a buscar una compensación para los cotizantes afectados. “Pero esto es insuficiente; acá se tiene que compensar a la gente y nosotros llamamos al ministro Quiroz y al Presidente Kast a que enfrenten a sus amos de las AFP. La gente necesita compensación”, señaló.