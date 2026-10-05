Presupuesto 2027: con un incremento del 1,5% y foco en Obras Públicas, Seguridad y Salud

Con el inicio formal de la discusión en el Congreso Nacional, el Ejecutivo dio el puntapié inicial al debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027. La erogación fiscal propuesta contempla un crecimiento del gasto público de 1,5% en comparación con el periodo anterior, orientando los recursos de forma prioritaria a la reactivación del empleo, la seguridad ciudadana y la salud pública.

Reactivación e infraestructura: $9,1 billones para impulsar el empleo

Con la meta de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía regional, el Gobierno ha presentado un paquete de 241 iniciativas de obras públicas a lo largo del país. Para la ejecución de este catálogo de proyectos se destinarán $9,1 billones, lo que se traduce en un incremento del 8,1% respecto a la inversión del ejercicio previo.

Prioridades del erario fiscal 2027

El proyecto articula la asignación de fondos en cuatro pilares estratégicos:

PRESUPUESTO FISCAL 2027 │ ┌──────────────────────┼──────────────────────┐ │ │ │ SALUD EDUCACIÓN SEGURIDAD $18,0 Billones $17,3 Billones $7,0 Billones (+4,7%) (Continuidad) (+Combate al Crimen) │ │ │ └──────────────────────┼──────────────────────┘ │ NIÑEZ $2,5 Billones (+4,1%)

1. Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado

Se presupuestó un total de $7 billones para financiar integralmente la agenda de seguridad social, penitenciaria y fronteriza:

Carabineros de Chile: Financiamiento para 1.000 nuevos cupos , la formación de más de 3.200 nuevos alumnos y la adquisición de equipamiento de protección personal (chalecos antibalas y cámaras corporales).

Gendarmería: Incremento presupuestario cercano al 18% para fortalecer la seguridad interna de los recintos penales y acelerar el Plan de Infraestructura Carcelaria.

Ministerio Público: Consolidación de la nueva Fiscalía Supraterritorial para la persecución de bandas criminales a escala nacional.

2. Salud Pública

La partida destina $18 billones (+4,7%), centrada en acortar los tiempos de las listas de espera, fortalecer los Centros de Salud Familiar (Cesfam) y la red hospitalaria pública, contratar prestaciones médicas adicionales y avanzar en la modernización de la infraestructura sanitaria.

3. Niñez e Inclusión

Un fondo de $2,5 billones (+4,1%) enfocado en potenciar la red de protección:

Fortalecimiento de programas de reparación para niños víctimas de maltrato grave o abuso.

Acompañamiento a menores en contexto de vulnerabilidad social.

Duplicación de ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores) para niños con discapacidad.

4. Educación

El presupuesto destina $17,3 billones para garantizar la cobertura del sistema educativo:

Financiamiento escolar para más de 3,5 millones de estudiantes .

Acompañamiento focalizado a 2,2 millones de niños y jóvenes .

Alimentación escolar para 1,8 millones de beneficiarios .

Gratuidad en la educación superior para más de 600 mil alumnos.

Próximos pasos en el Congreso

Tras su presentación en Valparaíso, la propuesta inicia su tramitación formal en la Comisión Mixta de Presupuestos, donde las distintas subcomisiones analizarán detalladamente las partidas del erario antes de su discusión y votación final en las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.