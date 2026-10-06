Presupuesto de Defensa 2027 crece un 10,3% en pesos y 53,6% en dólares con foco en la Antártica y la DGAC

En medio del debate nacional por el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 —cuyo gasto público general registra un alza del 1,5%— la Partida 11 correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional destaca por un marcado incremento en sus asignaciones, creciendo casi 10 veces por sobre el promedio general. El alza genera contraste frente a partidas golpeadas por recortes, como los Gobiernos Regionales (Gores), que anotan un ajuste negativo del 5,1% en promedio.

El proyecto asigna a Defensa un presupuesto neto de $2.472.992 millones de pesos y US$ 197,94 millones de dólares. En comparación con el erario de 2026, la partida experimenta un incremento del +10,32% en moneda nacional (+$231.368 millones) y un significativo salto del +53,68% en moneda extranjera (+US$ 69,14 millones), situando el Aporte Fiscal Directo en $1.648.810 millones.

Capacidad operativa, Fuerzas Armadas y proyección Antártica

El mayor incremento en divisas se concentra en mantenimiento y soporte logístico en el exterior: el ítem de Bienes y Servicios de Consumo en dólares (Subtítulo 22) sube un +77,95%, pasando de US$ 87,13 millones a US$ 155,06 millones en 2027. A nivel institucional en moneda nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) encabeza las alzas con un +27,16% ($430.449 millones) enfocado en inversiones y obras aeroportuarias.

En dólares, las tres ramas de las Fuerzas Armadas muestran alzas considerables: la FACh alcanza US$ 86,73 millones (+64,85%), la Armada de Chile sube a US$ 81,98 millones (+48,41%) y el Ejército se fija en US$ 24,51 millones (+43,70%). Asimismo, Directemar dispondrá de $130.097 millones, destinando $3.395 millones a la fiscalización de la pesca ilegal.

En materia de soberanía austral, el erario blindó los fondos del Programa Antártico de la Defensa, asignando $4.477 millones a la FACh, $2.277 millones al Ejército y $2.026 millones a la Armada, resguardando la logística e infraestructura portuaria en Bahía Fildes.