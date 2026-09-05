Plan “Chile Cuida a los Niños”, hoja de ruta para proteger la infancia

En el marco del plan de supervisión realizado por el equipo de Niñez de nuestra Secretaría Regional, la semana pasada visité la Residencia para Lactantes y Preescolares “Rayito de Sol”, a cargo del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que acoge a 4 niños de 0 a 3 años. La noble misión que cumple el equipo de profesionales que trabaja en esta residencia es extraordinariamente valiosa y está centrada en la búsqueda de familias extensas o biológicas donde puedan ser incorporados los niños que actualmente se encuentran bajo cuidado alternativo.

Imposible no sobrecogerse con la mirada de aquellos pequeños buscando cariño y protección. En lo personal, como madre, no pude evitar reflexionar acerca de las causas que llevaron a la internación de los niños de esta residencia, última medida proteccional considerada por el sistema jurídico cuando se acredita una grave vulneración de los derechos.

Con la misma premura con que nuestro Gobierno ha asumido la emergencia en el ámbito del crecimiento económico y la seguridad pública, el Presidente de la República José Antonio Kast ha puesto en marcha el plan “Chile Cuida a los Niños”, hoja de ruta 2026-2030 para proteger la infancia.

Este es un plan con tres focos específicos. En primer lugar, fortalecer la capacidad del Estado para prevenir vulneraciones; en segundo lugar, apoyar a tiempo a las familias, porque ellas son el primer núcleo de protección de los menores y, en tercer lugar, nos hemos propuesto mejorar la protección de los niños y adolescentes que hoy requieren atención especializada.

Por lo tanto, dos palabras serán clave en la implementación de este plan: Prevención y Protección. Este plan busca llegar antes a las familias en riesgo y responder mejor a los cerca de 5.000 niños que hoy viven en residencias de protección. Y, en el ámbito de la protección administrativa, estaremos monitoreando el aumento de la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que ha crecido 42% en un año.

Respecto al pilar de protección comparto con ustedes algunas de las medidas más importantes: *Implementación del Programa de Parentalidad Positiva (Triple P), sistema que entregará herramientas prácticas a padres, madres y cuidadores para mejorar la crianza de niños y adolescentes. *Ampliación de Chile Crece Contigo, con un aumento de 1.900 millones de pesos en el componente de apoyo a la crianza y competencias parentales. *Implementación del Sistema de Información Integrado, que permitirá a las distintas instituciones que atienden a un niño acceder a su trayectoria completa y detectar a tiempo las señales de riesgo, en vez de reconstruirse cuando el daño ya ocurrió.

En la dimensión de Protección, quisiera destacar el *Proyecto de ley Contra la Explotación Sexual y el Crimen Organizado en Residencias, que permitirá aumentar el control de entradas y salidas, vigilancia remota, patrullaje focalizado en el perímetro y reserva de identidad de denunciantes y víctimas. *Otra acción concreta será la ampliación del plan “Crecer en Familia”, que busca que los niños menores de cuatro años que hoy viven en residencias de protección crezcan en familias de acogida. Este plan comenzó como piloto en las regiones Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía, donde hemos logrado desinstitucionalizar a 81 niños de 0 a 3 años en lo que va del año, y que durante 2026 se extenderá a todo el país.

El fundamento más importante del plan “Chile Cuida a los Niños”, es la convicción que, como Estado y sociedad, tenemos el deber de llegar antes. Antes de que una dificultad familiar se transforme en una crisis, antes de que la violencia se agrave, antes de que un niño sea captado por el crimen organizado o atrapado por el consumo de drogas. Y cuando la prevención no sea suficiente, tenemos que ser capaces de responder mejor y proteger oportunamente a quienes más lo necesitan.