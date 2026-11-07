Agreden con un fierro a adulto mayor con discapacidad en el Barrio Sur

​Un violento procedimiento de emergencia movilizó a personal de Carabineros y funcionarios del SAMU hasta una vivienda ubicada en calle Paraguaya, en el sector de Barrio Sur de Punta Arenas, luego de que un llamado de auxilio alertara sobre una agresión al interior del domicilio.

​Al llegar al lugar y asegurar el perímetro, efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, un adulto mayor en situación de discapacidad y con movilidad reducida. De acuerdo con el testimonio del afectado, instantes antes se había desatado una discusión con otra persona que reside en el mismo inmueble, quien procedió a golpearlo reiteradamente utilizando un fierro como elemento contundente.

​A raíz de la denuncia, personal de salud del SAMU concurrió al inmueble para prestar los primeros auxilios. Tras examinar al paciente, los profesionales constataron que se encontraba en buenas condiciones generales y fuera de riesgo vital, descartándose heridas de gravedad que requirieran un traslado de urgencia.

​Carabineros recopiló los antecedentes del hecho para remitirlos al Ministerio Público, con el fin de esclarecer el detonante de la golpiza e identificar la responsabilidad del agresor, cuya detención no ha sido confirmada hasta el momento. El procedimiento generó alarma en el vecindario, donde residentes recordaron que la propiedad registra antecedentes policiales previos, rememorando el hallazgo de un lactante fallecido realizado por la PDI años atrás.