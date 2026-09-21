Formalizan a cuatro adolescentes por amenazar de muerte a menor de residencia de protección

Un grave episodio de violencia juvenil derivó en la formalización de cuatro adolescentes en el Juzgado de Garantía por el delito de amenazas simples en grado de consumado. Las jóvenes fueron imputadas tras acorralar e intimidar de muerte a una menor de 15 años perteneciente a una residencia de protección.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la víctima fue citada mediante engaños en la vía pública por una de las imputadas. Al llegar al punto de encuentro, el grupo de cuatro adolescentes la rodeó para amedrentarla directamente, amenazándola con apuñalarla y quitarle la vida. La víctima logró ponerse a salvo tras refugiarse en un vehículo particular que transitaba por el lugar.

Prohibición de acercamiento y plazo de investigación

Tras la audiencia, el tribunal decretó la legalidad de la detención y fijó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, disponiendo la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima, su domicilio y los lugares que frecuente.

El fiscal Oliver Rammsy advirtió sobre la gravedad de este tipo de conductas entre adolescentes y reafirmó la postura de la Fiscalía ante estos hechos.

“Es una niña que está amenazada por otras cuatro. Las amenazas fueron bastante directas en términos de que la iban a apuñalar y la iban a matar. Esta situación no es infrecuente en que los jóvenes apuñalen a otros. Estamos en la postura de proteger y acoger todo este tipo de situaciones en donde se ven vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, señaló el fiscal Rammsy.

El juez de garantía fijó un plazo de investigación de 60 días y citó a una nueva audiencia para evaluar una eventual salida alternativa al proceso penal.