Piden más de 16 años de cárcel por femicidio tentado y desacato reiterado

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas se dio inicio al juicio en contra de un sujeto acusado de cometer múltiples delitos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en contra de su exconviviente.

La Fiscalía acusa al imputado por un total de ocho hechos delictivos ocurridos entre septiembre de 2023 y enero de 2024, entre los que destacan:

Femicidio íntimo en grado de tentado.

Desacato reiterado por incumplir la prohibición de acercamiento.

Amenazas simples y violación de morada.

El ataque con arma blanca y las penas solicitadas

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el episodio más grave ocurrió en enero de 2024, cuando el acusado ingresó al domicilio de la víctima y la atacó con un arma blanca, causándole una herida en la zona abdominal.

Debido a la reiteración de los ilícitos, el ente persecutor solicita penas que superan los 16 años de cárcel de prisión efectiva.

La estrategia de la defensa

Por su parte, la defensa privada del acusado rechazó las imputaciones y sostuvo que el hombre cumplía una condena previa con estricto régimen de permisos laborales.

El equipo defensor argumentó que presentará testimonios de sus compañeros de trabajo para demostrar que el imputado se encontraba en su jornada laboral durante los horarios señalados en las denuncias, lo que haría imposible su participación en los ataques.