Un registro audiovisual captado por una cámara de vigilancia y difundido en redes sociales evidenció un hurto al interior de un vehículo particular en el sector de Villa Alfredo Lorca, en Punta Arenas.

En las imágenes se observa a un individuo que transita a pie portando una mochila en su espalda, mientras revisa los automóviles estacionados frente a las viviendas del barrio. Al detectar un móvil que mantenía una de sus puertas abiertas o sin el seguro activado, y tras verificar la ausencia de testigos en las inmediaciones, el sujeto ingresó al habitáculo, abrió la guantera y sustrajo una especie antes de huir a pie en dirección desconocida.

La circulación del video generó preocupación entre los vecinos del sector poniente de la capital regional, quienes alertaron sobre la presencia de desconocidos recorriendo los pasajes en busca de descuidos para cometer delitos contra la propiedad sin ejercer fuerza sobre las cerraduras.

Llamado preventivo a conductores

Frente a este hecho, se reiteró el llamado a los propietarios de vehículos a reforzar las medidas de autocuidado al estacionar en la vía pública, verificando que todas las puertas y ventanas queden cerradas y con sus seguros activados, incluso durante detenciones breves.

De igual forma, se recomendó evitar dejar bolsos, billeteras, dispositivos electrónicos u otros objetos de valor a la vista dentro del automóvil, y denunciar oportunamente cualquier actitud sospechosa o ilícito ante Carabineros para facilitar los patrullajes preventivos y las diligencias investigativas en el barrio.