Un hurto afectó durante las últimas horas a las dependencias de la Escuela de Baile Soneros Bajo Cero, ubicada en el segundo piso de calle Bories 710, en pleno centro de Punta Arenas, donde un sujeto sustrajo equipamiento tecnológico tras aprovechar un descuido.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los afectados, el individuo ingresó al recinto y recorrió las instalaciones hasta ubicar los artículos utilizados para el funcionamiento diario de la academia. En pocos minutos, sustrajo un equipo computacional y un disco duro externo que almacenaba información administrativa y registros audiovisuales del grupo, guardando ambas especies en un bolso antes de abandonar el edificio en dirección desconocida.

El actuar del involucrado y su rostro quedaron registrados por las cámaras de televigilancia que operan al interior del establecimiento. Con ese material audiovisual, los administradores de la escuela iniciaron una campaña de difusión en redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad en la identificación del responsable.

Preocupación por seguidilla de delitos en la comuna

El episodio se suma a otros hechos delictuales registrados recientemente en distintos sectores de Punta Arenas, entre ellos el asalto ocurrido en el Barrio 18 de Septiembre y el ataque registrado en el local Las Carretas, en el sector de Playa Norte.

Ante este escenario, vecinos y comerciantes de la capital regional han manifestado su inquietud por el aumento de hurtos y robos que afectan tanto al centro como a los barrios residenciales de la comuna.