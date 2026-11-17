El Canal Beagle fue escenario del primer encuentro entre el Magellan Explorer y el recién incorporado Magellan Discoverer, los dos buques que integran la flota de Antarctica21, cuyas tripulaciones intercambiaron saludos y señales de bienvenida en aguas australes.

Según informó la compañía, la reunión de ambas naves inicia una nueva etapa para sus operaciones de turismo expedicionario en la Patagonia y la Antártica, respaldada por una inversión destinada a la exploración de zonas remotas bajo criterios de seguridad y resguardo ambiental.

La CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, valoró el significado de la jornada para la trayectoria de la firma en el extremo sur: “Ver a nuestros dos buques saludarse en el Canal Beagle es un momento que nos emociona profundamente, porque es el fruto de años de trabajo y de innovación reflejada en una clara convicción en el talento chileno con una inversión sostenida en nuestra flota”.

Proyección en Punta Arenas y Puerto Williams

La ejecutiva subrayó además el impacto económico de la actividad en la zona austral: “Reiteramos la importancia del aporte que genera el turismo a la economía regional, generando empleo, impulsando el desarrollo de proveedores y servicios locales y potenciando el comercio en toda la región, por lo que queremos seguir contribuyendo al desarrollo de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica”.

Finalmente, Peragallo adelantó que proyectan el regreso del Magellan Discoverer a Punta Arenas y una visita a Puerto Williams en marzo de 2027, con el propósito de acercar la nueva embarcación a las comunidades de ambas ciudades.