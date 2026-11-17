Una colisión entre dos vehículos se registró en la intersección de avenida Bulnes con calle Hornillas, en Punta Arenas, dejando únicamente daños materiales en ambos móviles.

De acuerdo con los antecedentes del hecho, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores no respetó el derecho preferente de paso, provocando el impacto entre ambos automóviles en ese cruce de la capital regional.

Pese a la fuerza de la colisión, no se reportaron personas lesionadas entre los ocupantes, quienes tras el choque dieron cuenta de lo ocurrido a Carabineros para los trámites correspondientes.