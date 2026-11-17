Este miércoles 18 de noviembre vence de manera impostergable el plazo para postular al Centro de Capacitación Profesional (Cecapro) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), proceso que se realiza exclusivamente en formato digital con Clave Única a través del sitio oficial www.cecapro.cl.

La convocatoria cobra especial relevancia debido a que, a partir de febrero de 2027, el plantel trasladará su sede definitiva desde Santiago hacia la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío, con el propósito de descentralizar la formación de agentes policiales y reducir las barreras económicas y geográficas para postulantes de regiones.

Desde 2024, la institución cuenta con reconocimiento oficial de la Subsecretaría de Educación Superior para impartir la carrera de técnico de nivel superior en Labores Investigativas y Control Migratorio, programa de cuatro semestres orientado al apoyo técnico y estratégico en la investigación criminal.

Plan de estudios y requisitos de postulación

La malla académica contempla un primer año en régimen de internado en las dependencias de Talcahuano, donde los aspirantes cursarán asignaturas como operaciones tácticas, desplazamiento policial, procedimiento, integridad, técnicas de protección y reducción, además de recolección y tratamiento de evidencia en el sitio del suceso. El segundo año se ejecutará en modalidad e-learning, junto con la práctica profesional y el perfeccionamiento en terreno.

Para postular, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad chilena .

Tener entre 18 y 30 años de edad.

Contar con situación militar al día.

Poseer licencia de conducir clase B vigente al momento del ingreso, motivo por el cual la PDI llamó a los estudiantes de cuarto medio a gestionar el documento con anticipación.

Quienes egresen podrán integrarse a brigadas de investigación criminal, antinarcóticos, delitos sexuales o control migratorio en todo Chile, además de optar a destinaciones en el extranjero.