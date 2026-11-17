Una mujer de 65 años resultó lesionada producto de una colisión que involucró a tres vehículos en la intersección de avenida España con calle Pérez de Arce, en Punta Arenas.

Tras el impacto, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió hasta el sector para asistir a la persona herida y efectuar su traslado hasta un centro asistencial de la capital regional.

En paralelo, efectivos de Carabineros concurrieron al sitio del suceso para resguardar la circulación vehicular y adoptar el procedimiento policial correspondiente a fin de esclarecer la dinámica del accidente.