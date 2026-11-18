Tres hechos delictuales registrados en distintos sectores de Punta Arenas quedaron al descubierto durante las últimas horas tras la difusión de grabaciones de cámaras de seguridad en redes sociales, registros que evidencian hurtos y daños contra la propiedad privada en Villa Alfredo Lorca, el centro de la ciudad y un sector residencial.

Hurto en Villa Alfredo Lorca

El primer episodio ocurrió en una calle residencial de Villa Alfredo Lorca, donde un sujeto que caminaba con una mochila revisó los vehículos estacionados frente a las viviendas. Tras comprobar que no transitaban peatones, el individuo verificó que una puerta permanecía sin seguro y la abrió sin ejercer fuerza.

En pocos segundos, el desconocido registró la guantera y sustrajo una especie cuyo avalúo y características aún no han sido precisados por los afectados, retirándose luego del lugar a pie. Residentes del barrio viralizaron las imágenes para advertir sobre el merodeo de personas en busca de automóviles abiertos.







Robo en escuela de baile céntrica

El segundo caso afectó a la Escuela de Baile Soneros Bajo Cero, ubicada en el segundo piso del inmueble de calle Bories 710, en pleno centro de la capital regional. Hasta el recinto ingresó un individuo que aprovechó la falta de control en el acceso para recorrer las dependencias y sustraer un computador portátil y un disco duro externo.

Según indicaron desde la agrupación artística, la pérdida del dispositivo de almacenamiento constituye el mayor perjuicio debido a que contenía documentación administrativa y registros audiovisuales de sus ensayos y presentaciones. El autor guardó ambos equipos en un bolso antes de salir del edificio, pero las cámaras interiores captaron su rostro y desplazamiento.

Daños a vehículo y llamado a denunciar

A estos dos ilícitos se sumó un tercer video que circuló entre la tarde del lunes y la mañana del martes, en el que se observa a otros sujetos provocando el reventón de los neumáticos y la rotura de los vidrios de un automóvil estacionado, episodio que se añade a recientes incidentes reportados en el Barrio 18 de Septiembre y en el local “Las Carretas” del Barrio Croata.

Ante esta secuencia de hechos, resulta clave verificar el cierre de accesos en viviendas, comercios y vehículos, evitando dejar objetos de valor a la vista. Además, los registros audiovisuales deben ser entregados formalmente a Carabineros o al Ministerio Público, ya que su publicación en plataformas digitales no reemplaza la denuncia formal necesaria para iniciar una investigación penal.