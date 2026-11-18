El Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes realiza mensualmente la Mesa Regional de Análisis de Casos en Punta Arenas, instancia destinada a fiscalizar y evaluar la ejecución de medidas cautelares y sanciones penales aplicadas a adolescentes en la región.

Las sesiones, efectuadas en dependencias de la dirección regional del organismo, convocan a equipos técnicos especializados para revisar expedientes de alta complejidad, hechos de connotación pública y causas de jóvenes que registran múltiples ingresos al sistema de justicia penal. Durante el encuentro, los profesionales analizan los avances o retrocesos de cada adolescente bajo supervisión y adecúan las estrategias de intervención según la evolución de cada expediente judicial.

La instancia es encabezada por Marcia Flores Erices, encargada de la Unidad de Gestión de Casos del Departamento de Medidas y Sanciones. Según explicó, los especialistas aportan observaciones basadas en juicios profesionales estructurados para destrabar obstáculos detectados durante la ejecución penal y entregar alternativas concretas a los equipos que intervienen directamente con los jóvenes.

Análisis de causas simultáneas y coordinación técnica

En la sesión correspondiente al mes de octubre, los profesionales revisaron el caso de un adolescente sujeto de forma paralela a distintas resoluciones judiciales y administrativas. El joven cumple actualmente una Medida Cautelar Ambulatoria (MCA) junto con Servicios en Beneficio de la Comunidad (SBC), manteniendo al mismo tiempo una intervención en un dispositivo de la red proteccional.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, valoró la continuidad de estas reuniones técnicas, señalando que permiten fortalecer la gestión institucional, impulsar el trabajo interdisciplinario y perfeccionar los procedimientos internos para ejecutar planes de intervención efectivos en la región.