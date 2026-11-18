El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas postergó para el próximo 30 de noviembre, a las 8:30 horas, el inicio del juicio oral por el caso “Reyes de la Ruta”, causa que investiga una red dedicada al contrabando reiterado de cigarrillos y mercancías desde Argentina, asociación criminal y lavado de activos.

La suspensión ocurrió luego de que una de las defensas presentara un certificado médico para aplazar la audiencia. Al verificar el documento, la profesional de la salud que figuraba como firmante desconoció haberlo emitido. A esto se sumó la revocación del patrocinio del abogado particular de ese imputado, obligando a los jueces a designarle un defensor penal público y fijar una nueva fecha.

“La sorpresa fue cuando se dio a conocer que, contactada la profesional que supuestamente había firmado ese documento, en realidad ella desconoció en ningún caso haber firmado ese instrumento”, explicó el fiscal Felipe Aguirre, quien confirmó que el Ministerio Público solicitó remitir los antecedentes a la Fiscalía Local de Punta Arenas para investigar este presunto delito.

La causa se remonta a octubre de 2024 y originalmente involucró a 24 imputados. De ese total, 13 ya fueron condenados en procedimientos abreviados, algunos permanecen prófugos y siete enfrentarán el juicio oral de fines de noviembre.