Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en Puerto Natales a un hombre adulto por el delito de receptación, luego de hallar en su poder un disco duro sustraído el pasado viernes desde una academia de baile ubicada en calle Bories de Punta Arenas.

La diligencia se concretó tras las indagatorias y el análisis criminal desarrollados por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Punta Arenas, en coordinación con efectivos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puerto Natales, quienes lograron ubicar al sospechoso en la capital de la provincia de Última Esperanza y recuperar la especie tecnológica.

Este miércoles, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales para la respectiva audiencia de control de detención.