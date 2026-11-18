La Fiscalía formalizó este lunes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a diez integrantes de un clan familiar por los delitos de lavado de activos y asociación criminal, en una arista financiera derivada de una megacausa por tráfico ilícito de drogas en la región de Magallanes.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la red operó entre 2021 y 2025 bajo el liderazgo de Mauricio González Barría, ingresando al sistema bancario formal millones de pesos obtenidos de la venta de sustancias ilícitas. Solo el cabecilla registró abonos injustificados por más de $241 millones.

Para ocultar el origen del dinero, los imputados inscribieron vehículos a nombre de terceros, utilizaron acopiadores de efectivo y crearon las empresas fachada “Gorila Grow SpA” y “Santa Grow SpA”. Además, enviaron remesas fraccionadas hacia Buenos Aires, Argentina, a través de Western Union, ejecutando operaciones sucesivas con diferencias de un peso para eludir los controles de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Tras la audiencia, el fiscal Oliver Rammsy explicó el mecanismo detectado: “Se determinaron las modalidades de lavado de activos, como el uso de testaferros y el fraccionamiento del dinero directo del tráfico. Se fracciona y se envía al extranjero, lo que se llama un movimiento pitufeo, en pequeñas cantidades marcando por un peso de diferencia para no despertar la alerta de la Unidad de Análisis Financiero”.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y en esta audiencia, decretó arraigo regional y firma mensual para la única imputada de la causa que no mantenía medidas cautelares previas por la investigación paralela de narcotráfico. Asimismo, se despachó una orden de detención contra otro sujeto, quien no compareció a la audiencia y permanece con paradero desconocido.