Capturan a sujeto prófugo que mantenía más de 20 detenciones

Un operativo de rutina llevado a cabo por personal especializado de Carabineros culminó con la detención de un prolífico delincuente que mantenía un extenso historial criminal y se encontraba prófugo de la justicia. El sujeto, que acumulaba una veintena de causas judiciales por diversos delitos, fue capturado durante un patrullaje preventivo en el marco de los planes de reforzamiento de seguridad comunal.

El procedimiento se concretó cuando efectivos de la Patrulla Centauro de Carabineros realizaban fiscalizaciones aleatorias en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, el individuo mostró un comportamiento evasivo, lo que motivó a los funcionarios a realizar una control de identidad preventivo. Al ingresar sus datos a la plataforma institucional, el sistema arrojó de inmediato que el fiscalizado registraba dos órdenes de detención pendientes emitidas por los tribunales de justicia.

Entre el nutrido historial delictivo del imputado destacan reiteradas investigaciones por receptación de especies robadas y tráfico ilícito de drogas en pequeñas y medianas cantidades, antecedentes que daban cuenta de su sostenido accionar al margen de la ley en la zona.

Tras su captura, el imputado fue trasladado de inmediato a la unidad policial para los procedimientos de rigor y, posteriormente, fue puesto a disposición del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal correspondiente. Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares y causas pendientes, el juez de turno dispuso el ingreso inmediato del sujeto al recinto penitenciario para dar cumplimiento efectivo a una condena de 160 días de cárcel, pena que adeudaba por una de sus causas vigentes. Con este procedimiento, Carabineros sacó de circulación a este sujeto que burlaba la justicia.