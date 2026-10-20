Refuerzan fiscalización para garantizar una visita segura al Parque Torres del Paine

Con el propósito fundamental de fortalecer las medidas de prevención, resguardar el patrimonio natural y promover un turismo seguro y responsable en uno de los principales atractivos de la Región de Magallanes, autoridades provinciales realizaron una exhaustiva visita inspectiva al Parque Nacional Torres del Paine. La jornada estuvo encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, junto a su jefe de gabinete, Sergio Rebolledo.

Durante el recorrido, que se concentró en el sector de Laguna Amarga -una de las porterías estratégicas de acceso a la unidad protegida-, la autoridad sostuvo un encuentro de trabajo en terreno con guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y personal de Carabineros de Chile pertenecientes al Retén de Cerro Guido. En el lugar, se evaluaron las labores diarias de orientación al público, control vial y vigilancia del entorno natural, además de dialogar de manera directa con turistas nacionales y extranjeros para concientizarlos sobre el autocuidado y las normativas vigentes.

El delegado Liber Lazo destacó la importante labor articulada que desempeñan las instituciones durante la temporada de mayor afluencia de visitantes: “Nos encontramos en Laguna Amarga acompañados por personal de Conaf y Carabineros, quienes trabajan habitualmente en labores de prevención. Estas acciones son fundamentales para mantener las condiciones necesarias para recibir a los turistas y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad y protección del parque”, afirmó. Asimismo, enfatizó que estas fiscalizaciones permiten verificar el estado de los accesos y coordinar esfuerzos de conservación.

Un punto clave de la pauta inspectiva fue la revisión de la ruta hacia el parque, ante el inicio de las primeras obras de conservación y pavimentación del tramo Cerro Castillo 4. El delegado constató que los desvíos están debidamente señalizados e hizo un llamado a los conductores a planificar su viaje con anticipación, conducir con estricta precaución y respetar la señalización provisoria.

En esa misma línea, el jefe del Retén de Cerro Guido, suboficial mayor Marcelo Ampuero, instó a mantener velocidades prudentes debido a la presencia constante de fauna silvestre en las vías y recordó la obligatoriedad de portar la documentación del vehículo y la licencia de conducir al día.

Por su parte, desde Conaf reiteraron la prohibición absoluta de encender fuego, utilizar cocinillas en zonas no habilitadas, fumar en senderos, operar drones e ingresar a ríos, lagos o lagunas. Se instó a los viajeros a mantenerse en las rutas oficiales, retirar sus residuos y adquirir previamente sus entradas a través de la plataforma oficial pasesparques.cl.

“Planifique bien su viaje y llegue con sus entradas adquiridas para evitar inconvenientes. Queremos que las personas disfruten de esta maravilla natural de manera segura y responsable”, concluyó el delegado provincial.