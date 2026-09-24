Carabineros detiene a chofer de taxi tras fatal atropello a adulto mayor y fuga en Punta Arenas

Efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros detuvieron a un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena, acusado de protagonizar un atropello con resultado de muerte que cobró la vida de un adulto mayor en el sector del camino a Landino, en Punta Arenas.

De acuerdo con las primeras diligencias desarrolladas por los equipos especializados, el imputado se desempeñaba como conductor de un taxi ejecutivo o colectivo, con el cual habría embestido a la víctima. Tras el choque, el sujeto huyó a pie y dejó la máquina abandonada sin dar aviso al propietario del móvil ni a las unidades de emergencia.

Hallazgo del vehículo y detención

La ubicación del taxi abandonado —que presentaba importantes daños estructurales atribuibles al impacto— se transformó en la pieza clave para que la SIP reconstruyera la ruta de huida e identificara al presunto responsable. Con los antecedentes recopilados, la policía uniformada concretó el ingreso a una vivienda ubicada en una población al final de la Avenida Martínez de Aldunate, donde se logró su arresto.

Desde Carabineros confirmaron que el imputado quedará a disposición del Ministerio Público para enfrentar la audiencia de control de detención durante la jornada del viernes. Asimismo, la institución anunció que entregará un reporte oficial con mayores antecedentes sobre la dinámica del trágico accidente.