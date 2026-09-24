Juan Morano se suma a rechazo nacional de la DC por recorte al presupuesto de regiones

Los doce presidentes regionales de la Democracia Cristiana, DC, firmaron una carta expresando su categórico rechazo al recorte del 7 por ciento en la inversión regional del FNDR y otros fondos regionales del presupuesto 2027, que promovió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En la única foja, la falange manifestó que ”en un escenario de alto desempleo, donde 6 regiones superan el 10%, recortar la inversión regional es una medida anti-empleo. La inversión pública en momentos de crisis es la principal herramienta para evitar el estancamiento y reactivar las economías locales. La inversión regional es el motor de la empleabilidad local”.

Los presidentes regionales de la DC, donde firma por Magallanes, el también consejero regional, Juan Morano, instan al Presidente José Antonio Kast, quien se encuentra en Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a “revertir esta mala decisión. El Presupuesto 2027 debe ser expansivo y priorizar la inversión pública como generadora de empleos”.

Presidentes regionales de la DC:

– Andrea Murillo Neumann – Arica y Parinacota.

– Isabel del Carmen González Vivanco – Antofagasta.

– Roberto Alvarado Arriagada – Atacama.

– Evelyn Navarro Araya – Valparaíso.

– María Margarita Indo – Región Metropolitana.

– Carmen Arias Lorca – Ñuble.

– Norka Flores Jara – Bio Bio.

– Marcelo García Soto – Araucanía.

– Sayonara Yáñez – Los Ríos

– Emeterio Carrillo Torres – Los Lagos.

– Patricio Aylwin Fuentealba – Aysén

– Juan Morano Cornejo – Magallanes