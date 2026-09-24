Senador Bianchi propone test de drogas obligatorio a trabajadores de residencias de menores en Magallanes

La Región de Magallanes fue seleccionada como la primera zona piloto a nivel nacional para implementar el Circuito Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA). Esta estrategia articulada busca optimizar las alertas tempranas y la persecución penal frente a este tipo de delitos.

En el marco del lanzamiento del plan regional, el senador Karim Bianchi anunció la presentación de una propuesta legislativa para exigir la realización de test de drogas obligatorios y periódicos a todo el personal que se desempeñe en residencias de protección de menores dependientes o subvencionadas por el Estado.

“Para que los programas de protección funcionen, no basta con crear protocolos: hay que saber con certeza quiénes están al cuidado directo de nuestros niños. No es una acusación a los trabajadores, es una medida preventiva para elevar los estándares de seguridad”, argumentó el parlamentario magallánico.

Prevención ante nuevas formas de captación

El legislador recordó las graves denuncias impulsadas anteriormente en la zona por delitos de abuso e hipervulnerabilidad infantil, haciendo énfasis en la necesidad de blindar el sistema institucional ante redes delictivas o focos de vulneración.

En esa línea, Bianchi advirtió que la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes representa una de las formas más extremas de violencia contra la infancia, agravada en la actualidad por el avance de las plataformas digitales. “Frente a las nuevas formas de captación, especialmente a través de redes digitales, las instituciones deben actuar coordinadamente y con capacidad de respuesta temprana”, concluyó.