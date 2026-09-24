En prisión preventiva quedó un sujeto imputado por agresión sexual, intento de incendio y conducción en estado de ebriedad

En prisión preventiva quedó un hombre formalizado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de ser imputado por múltiples delitos que incluyen una agresión sexual en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas de muerte, el inicio intencional de un foco de incendio en un departamento y la posterior conducción en estado de ebriedad. Por orden judicial y para proteger la identidad de la víctima, con quien el sujeto mantuvo una relación de convivencia durante seis meses, el nombre del imputado se mantiene en reserva.

​Los hechos expuestos en la audiencia por la fiscal Wendoline Acuña comenzaron durante la mañana del 20 de septiembre de 2026 en la vivienda compartida en calle Océano Pacífico, a la altura del Block D. En el lugar, el individuo agredió físicamente a la mujer con golpes de puño, arañazos y empujones, además de romper sus vestimentas. Tras el ataque físico, perpetró una agresión sexual mediante el uso de la fuerza e intimidación, provocándole múltiples lesiones corporales y genitales.

​Ataque con gas e intervención de Bomberos

​La escalada de violencia continuó al día siguiente, 21 de septiembre, cuando el imputado envió reiterados mensajes y realizó llamadas con amenazas de muerte dirigidas a la víctima y a personas de su entorno laboral, advirtiendo que quemaría el inmueble.

​Cerca de las 17:53 horas de esa jornada, mientras personal de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI acudía al departamento de calle Océano Pacífico para realizar diligencias, detectaron la presencia de humo en el lugar. El imputado, quien permanecía solo en el inmueble, manipuló la válvula de paso del gas natural del calentador de la vivienda para encender un fuego que comenzó a propagarse por una pared.

​Ante la emergencia, los funcionarios policiales ingresaron al inmueble, momento en que el sujeto huyó saltando por una ventana. Voluntarios de Bomberos debieron acudir al sector y evacuar preventivamente a los residentes del edificio debido al riesgo de explosión y propagación de las llamas.

​Detención tras persecución y resistencia

​Durante la noche del mismo día, cerca de las 23:03 horas, Carabineros ubicó al imputado en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Presidente Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. El individuo se desplazaba a bordo de un automóvil Chevrolet Optra de color negro en estado de ebriedad.

​Al intentar fiscalizarlo, el sujeto opuso resistencia, insultó a los uniformados e intentó retomar la marcha del vehículo. Los efectivos policiales debieron abalanzarse sobre el móvil y activar el freno de mano para concretar la detención. La prueba de alcotest efectuada al conductor arrojó un resultado de 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, en el interior del vehículo se incautó un cuchillo de 23 centímetros de longitud que el imputado portaba sin justificación.

​Atendida la gravedad de las imputaciones, la multiplicidad de delitos y el riesgo que representa el sujeto para la seguridad de la víctima y la sociedad, el tribunal ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras se desarrolla el plazo fijado para la investigación.