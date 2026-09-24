Conductor de locomoción colectiva agrede a joven con discapacidad en microbús de la Línea 5 en Punta Arenas

Un indignante hecho de violencia se registró a bordo de una máquina del transporte público de la Línea 5 de Punta Arenas, donde un conductor agredió físicamente a un joven en situación de discapacidad que se encontraba comercializando productos al interior del microbús.

De acuerdo con el relato de los pasajeros que presenciaron el ataque, la presencia del joven ofreciendo sus artículos generó la molesta e injustificada reacción del chofer, quien pasó rápidamente a las agresiones verbales y físicas. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, los propios usuarios del servicio intervinieron de inmediato para defender a la víctima y frenar el ataque.

Fuga del agresor y asistencia médica

Tras la intervención de los testigos, se dio aviso de urgencia al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al joven y disponer su posterior traslado a un centro asistencial para la constatación de lesiones.

Por su parte, al percatarse de la llegada de los equipos de emergencia y el repudio de los pasajeros, el conductor de la locomoción colectiva huyó del lugar, abandonando el procedimiento. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de las autoridades policiales y del transporte para lograr la identificación y ubicación del agresor.