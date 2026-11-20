El Servicio Médico Legal (SML) descartó que las osamentas encontradas al interior de un saco en el terreno donde vivía Julia Chuñil correspondan a restos humanos, determinando que su origen es animal.

La conclusión forma parte de un informe pericial —al que tuvo acceso BioBio— que integra antecedentes del reporte del Laboratorio Austral Omics junto con una evaluación antropológica del material recuperado.

De acuerdo con el documento, el hallazgo se registró en el predio que habitaba Chuñil, donde fue localizado un saco con las osamentas. Tras el levantamiento, el material fue fijado fotográficamente y dispuesto sobre una sabanilla blanca para su posterior peritaje.

Peritajes en laboratorio y análisis morfológico

Cinco días después del hallazgo, el 21 de enero de 2026, los restos fueron trasladados hasta el Laboratorio Austral Omics, donde profesionales seleccionaron aleatoriamente tres elementos óseos para realizar muestreos, identificándolos como M-1, M-2 y M-3.

La evaluación posterior estableció que el conjunto estaba compuesto por huesos secos, sin olor perceptible y con un estado de conservación entre regular y malo, presentando erosión, pérdida de estructuras óseas, pequeñas raíces adheridas y alteraciones de coloración.

Si bien estas características resultan compatibles con la exposición al enterramiento y a factores ambientales, las peritas advirtieron que no permiten determinar con precisión cuánto tiempo permanecieron las piezas en el lugar. Además, el reporte consignó que el registro fotográfico inicial era limitado respecto de la disposición exacta de los huesos dentro del saco y su relación con el sedimento circundante.

Pese a ello, el análisis morfológico permitió concluir de manera categórica que las piezas examinadas corresponden a material óseo de origen animal. En particular, uno de los segmentos evaluados —aunque incompleto— carecía de rasgos compatibles con un hueso humano al revisar su forma, peso, densidad y la estructura de los tejidos óseos cortical y trabecular.