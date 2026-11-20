Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puerto Natales de la Policía de Investigaciones (PDI) participaron en el encuentro “Magallanes se une por la primera infancia”, jornada realizada en la capital de la Provincia de Última Esperanza para promover el bienestar y el desarrollo integral de los niños y niñas de la comuna.

La actividad fue coordinada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Fundación Integra y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, convocando a distintas entidades ligadas al cuidado y formación de la niñez.

Durante el despliegue, los oficiales de la PDI acudieron acompañados por un guía y un ejemplar canino institucional, quienes realizaron demostraciones y dinámicas adaptadas al público infantil. A través de esta interacción, los párvulos conocieron el trabajo que desempeñan los canes adiestrados dentro de la policía civil.

Los funcionarios policiales entregaron además orientaciones preventivas y respondieron consultas de los apoderados y educadores que acompañaron a los menores durante la muestra. La participación de la Bicrim Puerto Natales forma parte del trabajo de vinculación con establecimientos educacionales y vecinos de la provincia para resguardar y proteger a la infancia local.